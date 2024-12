“Percorsi di Cioccolato“. Al debutto l’iniziativa firmata Confcommercio

“Percorsi di Cioccolato“ debutta al Trasimeno. A Castiglione del Lago, in occasione di Luci sul Trasimeno, l’evento che illumina il Natale con magia e tradizione, Confcommercio Trasimeno presenta Percorsi di Cioccolato. Un viaggio goloso che coinvolge i pubblici esercizi associati Confcommercio Trasimeno e Fipe Umbria – ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, panetterie e pasticcerie – invitati a proporre creazioni originali e irresistibili a base di cioccolato. Dai piatti salati alle bevande calde, dai dessert raffinati alle idee più creative, ogni locale aderente proporrà una sua creazione per un’esperienza unica tutta da scoprire. In coerenza con la presenza di Eurochocolate a Castiglione del Lago. Anche le attività commerciali partecipano a "Percorsi di Cioccolato" con vetrine a tema, frutto anche del corso gratuito di vetrinista per il Natale proposto nei giorni scorsi da Confcommercio Trasimeno. In collaborazione con Università dei Sapori, Confcommercio organizza ora due laboratori di cioccolato: CiokoLab, divertimento e gusto in un morso. Gli appuntamenti si terranno il 27 dicembre e il 3 gennaio, alle ore 15 e saranno guidati dal talentuoso mastro cioccolatiere Leonardo Casasole, che condividerà la sua arte e il suo entusiasmo con grandi e piccoli.

I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i segreti della lavorazione del cioccolato, creare le proprie delizie e portare a casa i cioccolatini realizzati per prolungare il piacere di questa dolce avventura. "Percorsi di Cioccolato non è solo un omaggio al cioccolato, ma un viaggio sensoriale e culturale oltre che un modo per celebrare il territorio e la creatività degli operatori locali di innovare e sorprendere. Il profumo, il gusto e la versatilità del cioccolato diventano il filo conduttore di una iniziativa che promette di conquistare il palato e il cuore di tutti. Questa iniziativa rappresenta solo il primo passo di un progetto ambizioso", sostiene il presidente di Confcommercio Trasimeno, Mirko Salvi commentando l’iniziativa.

"Il format, seppur con diverse tematiche, si estenderà nei prossimi anni a tutti i comuni del comprensorio, con l’obiettivo di farlo diventare un appuntamento fisso che valorizzi l’enogastronomia locale e accresca l’attrattività del Trasimeno durante tutto l’anno" conclude il presidente Mirko Salvi.