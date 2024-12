L’albero di Natale più grande del mondo acceso a Gubbio

Gubbio (Perugia), 7 dicembre 2024 – L’albero di Natale più grande del mondo è stato acceso, come da tradizione, a Gubbio. L’enorme decorazione natalizia che si staglia sul versante eugubino del monte Ingino è stata accesa davanti agli occhi estasiati di migliaia di turisti.

L'albero di Gubbio

L’evento è stato condotto da Fabio Vagnarelli e Davide Calabrese del gruppo Oblivion, con la partecipazione di Ubaldo Gini e Silvia Procacci. Sul palco gli sbandieratori della Città di Gubbio,la cantante Sara Jane Ceccarelli accompagnata dal fratello Paolo, le scuole di danza cittadine (unite in un’unica performance dedicata allo spirito degli Alberaioli) e il coro di bambini «Grillo d’oro» di Pesaro diretto dal maestro Gabriele Foschi.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco testimonial del 2024

A premere il pulsante che ha dato il via alla festa è stato Eros Mannino, a nome di tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui è capo. In precedenza Mannino, accompagnato dalla direttrice regionale Marisa Cesario e dal comandante provinciale Valter Cirillo, aveva visitato il distaccamento di Gubbio incontrando il personale in servizio e in quiescenza.

Applausi a scena aperta e soddisfazione del sindaco Fiorucci: “Rappresenta il cuore, il più bello e speciale dei simboli che questa città offre a chi la sceglie a Natale. Tuttavia, non possiamo dimenticare che nel mondo sono in corso 56 conflitti, il numero più alto mai registrato dalla fine della seconda guerra mondiale, abbiamo molta disparità di genere, una povertà crescente e dilagante. Possa partire oggi da Gubbio un messaggio di riconciliazione, pace e solidarietà”.

"E' un piacere ed una grande commozione essere qui a Gubbio stasera. L'Albero è una luce che si accende per donare speranza", ha detto la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. Per la presidente l'Albero di Gubbio, conosciuto in tutto il mondo, è un "simbolo di solidarietà e pace che testimonia dello spirito Francescano, che ha trovato a Gubbio episodi indimenticabili della vita di Francesco". Quella di oggi è stata la 44esima accensione dell'Albero di Natale di Gubbio che si staglia sul Monte Ingino e che dal 1991 è entrato nel Guinness dei primati come l'Albero più grande del mondo.