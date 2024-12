Albero e pista di ghiaccio. E’ il ’Natale in Città’

CITTÀ DI CASTELLO – Appuntamenti in centro tra il grande albero di Natale e la pista di ghiaccio. Entra nel vivo il cartellone di "Natale in città", il ciclo di eventi promosso dal Comune con il Consorzio Pro Centro e l’associazionismo cittadino. Oggi i canti natalizi risuoneranno tra le mura urbiche in compagnia dei Carolers, che porteranno allegria e aria di festa tra le vie e le piazze principali, con un’esibizione itinerante in programma tra le ore 17 e le 19. Tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 21 il sabato e la domenica anche dalle ore 10 alle ore 13, lungo corso Vittorio Emanuele, nel centro storico tifernate, i mercatini offriranno una passeggiata ricca di curiosità e idee per fare i regali, a due passi dall’albero di Natale e dalla pista per il pattinaggio su ghiaccio in piazza Matteotti.

In programma domani giochi e animazione per bambini di tutte le età con Manuel Events per un pomeriggio spassoso e sereno per la famiglia che inizierà alle ore 16.00 lungo corso Vittorio Emanuele. Alle ore 18 Trestina si fermerà idealmente per l’atteso momento dell’accensione delle luminarie, che porterà l’atmosfera del Natale nella frazione più grande a sud del territorio comunale, inaugurando le iniziative del periodo delle festività nel segno della condivisione e del divertimento non solo nel centro storico, come annunciato dall’amministrazione . E tra oggi e domani parte il Natale anche in altri comuni del territorio tra cui San Giustino e Pietralunga con l’accensione delle luminarie e l’avvio dei programmi di iniziative che si svolgeranno fino a dopo l’Epifania.