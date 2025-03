Lotta ecologica al proliferare delle processionarie

CASTIGLIONE DEL LAGO Con il ritorno della primavera, nelle zone in cui c’è presenza di pini, stanno già facendo la loro ricomparsa le processionarie, insetti altamente distruttivi per le pinete e particolarmente urticante e pericolosi per vari animali, ma anche per l’uomo. Per contrastare la diffusione di tale insetto, il Comune di Castiglione del Lago ha introdotto un innovativo sistema ecologico. Come spiega l’amministrazione comunale, "per la prima volta, il contrasto alle processionarie è stato effettuato con un metodo 100% ecologico, senza l’uso di armi da fuoco. Il nuovo sistema consente di intercettare e raccogliere gli insetti in dei sacchetti prima della loro discesa a terra, riducendo i rischi per l’ambiente e per la salute pubblica. I raccoglitori rimarranno installati per il tempo necessario, mentre i collari continueranno a essere utilizzati nelle future campagne di cattura. Si tratta di un passo avanti per la tutela del verde urbano, realizzato grazie all’installazione a cura del cantiere comunale, su proposta dell’area Urbanistica e ambiente".