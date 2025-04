Liste d’attesa, anziani e salute. Assemblea Spi

CITTÀ DI CASTELLO – Liste d’attesa, difficoltà economiche per tanti anziani, l’aumento delle tasse, il futuro della casa della salute in Altotevere: queste alcune delle tematiche che sono finite al centro dell’assemblea dei delegati Spi Cgil (pensionati) Altotevere, alla quale hanno partecipato numerosi iscritti. Dalla riunione sono emerse le difficoltà relative alla sanità, sia in merito all’accesso ai servizi (liste di attesa) sia al funzionamento di alcuni reparti ospedalieri a Città di Castello, ma anche le incertezze sul futuro dell’ospedale di Umbertide dove sono stati avviati i lavori di ristrutturazione.

"Troppi dubbi sulla realizzazione della casa di comunità e le difficoltà delle famiglie in relazione alla non autosufficienza a causa di ridotte possibilità di accesso alle strutture pubbliche e per il lievitare dei costi delle rette…": nella discussione ha preso ampio spazio inoltre la decisione della giunta regionale di aumentare le tasse con una ricaduta pesante su lavoratori dipendenti e pensionati. L’assemblea ha manifestato la necessità "di una mobilitazione unitaria del sindacato, per modificare l’impostazione della regione e risolvere il buco economico della sanità, affrontando il tema dell’evasione fiscale e del sistema pubblico che va reso più accessibile". I pensionati Cgil Altotevere hanno previsto un calendario di iniziative da portare avanti su varie tematiche: dalle truffe informatiche, all’invecchiamento attivo, dalla tassazione giusta e necessaria per garantire lo stato sociale ai temi della sicurezza e precarietà del lavoro.