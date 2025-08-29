Le installazioni di Ian Davenport per il Festival

TODI - Immutato al Todi Festival il rapporto di collaborazione con la Fondazione Progetti Beverly Pepper. La città conferma la sua vocazione di capitale dell’arte contemporanea ospitando le opere di Ian Davenport, un artista britannico noto per le sue coloratissime composizioni astratte realizzate tramite una tecnica unica. Dopo Arnaldo Pomodoro, Fabrizio Plessi e Mark di Suvero, spetta dunque a Davenport fimare il manifesto della 39esima edizione della kermesse e far ritorno in spazi pubblici in Italia, dopo la mostra del 2022 al Chiostro del Bramante a Roma.

La sua personale, dal titolo “Holding Our Centre“, è in programma da domenica al 5 ottobre alla Sala delle Pietre: è curata da Marco Tonelli, curatore scientifico della Fondazione Progetti Beverly Pepper, e presenta pitture-installazioni, a metà tra bidimensionalità e scultura (Painting with floors), affiancate da lavori su carta (Splats) caratterizzati da spruzzi colanti di colore. Ma c’è di più. Una video-installazione animerà durante i giorni del Festival il Palazzo del Capitano nella centrale Piazza, principale palcoscenico della manifestazione: "Si tratta di una proiezione - afferma Elisa Veschini della Fondazione Pepper - che riprende e rimodula per lo spazio cittadino un’analoga iniziativa realizzata per Flannels Store ad Oxford Street di Londra nel 2019. L’opera traduce in cromie elettroniche le tipiche bande verticali delle pitture di Davenport e stabilisce con il pubblico una relazione dinamica, in una forma di coinvolgimento sensoriale collettivo".

Come d’abitudine, la Fondazione Progetti Beverly Pepper accompagnerà le iniziative dedicate a Ian Davenport con un ricco calendario di eventi collaterali gratuiti, come visite guidate ai luoghi del contemporaneo a Todi, laboratori per bambini e progetti didattico- formativi per scolaresche.

Susi Felceti