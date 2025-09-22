Lago Trasimeno, proseguono le ricerche del turista 27enne disperso: in campo droni ed elicotteri

Castiglione del Lago (Perugia), 22 settembre 2025 – Sono riprese questa mattina, per il quarto giorno consecutivo, le ricerche del turista russo di 27 anni caduto nelle acque del Trasimeno venerdì 19 settembre. L’area interessata è quella al largo di Castiglione del Lago, a circa tre chilometri dalla riva, dove il giovane sarebbe finito in acqua dopo aver perso l’equilibrio mentre si trovava su un gommone a noleggio insieme a due amici partiti da Passignano.

Ampio l’impiego di mezzi e personale. Sul posto i Vigili del fuoco operano con squadre a terra e sul lago, affiancati dal Nucleo sommozzatori e dall’elicottero del reparto volo di Arezzo che sorvola lo specchio d’acqua per il monitoraggio dall’alto. Alle operazioni si aggiungono i droni, utilizzati per il controllo della linea di costa, e le unità specialistiche Topografia applicata al soccorso, Tas,, incaricate di mappare con precisione le aree già battute.

Nei giorni scorsi hanno partecipato alle immersioni anche squadre di sommozzatori provenienti da Ancona e Firenze, dotate di attrezzature specifiche per lo scandaglio dei fondali. In parallelo, in superficie, le ricerche sono state supportate da moto d’acqua e imbarcazioni leggere.

L’allarme era scattato venerdì pomeriggio, quando la gita tra amici si è trasformata in un’emergenza. I due compagni del 27enne hanno dato subito l’allarme, ma da allora ogni tentativo di individuare il giovane non ha dato esito.

Le operazioni continueranno per tutta la giornata di oggi. Le circostanze della caduta sono al vaglio dei carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.