Professione contabile: le chance

Formazione: successo per la III edizione del mini master “Corso di orientamento riservato per esperto in contabilità“ (Cresco) organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) della provincia di Perugia, che si è tenuto al Barton Park di Perugia. Il corso gratutito, della durata di 60 ore, ha coinvolto 20 studenti, diplomati nel 2025 in quattro istituti scolastici umbri. Tali istituti aderiscono alla Rete provinciale Afm, nell’ambito di un protocollo d’intesa sottoscritto nel 2023 tra l’Ordine dei commercialisti di Perugia e la Rete provinciale degli istituti tecnici economici, di cui l’Itet ‘Aldo Capitini’ di Perugia è soggetto capofila. Obiettivo del mini master è quello di offrire agli studenti competenze pratiche nel campo della contabilità generale e un primo sguardo sul mondo del lavoro. "È un’iniziativa che abbiamo voluto come Ordine dei commercialisti – ha spiegato Enrico Guarducci, presidente dell’Odcec di Perugia – per creare un ponte tra scuola e lavoro, veicolare l’esperienza dei giovani verso le imprese che hanno bisogno di responsabili amministrativi qualificati, ma anche verso gli studi professionali commerciali che hanno sempre bisogno di ragazzi che possano appassionarsi alla professione. In questo mini master gli studenti hanno la possibilità di elaborare dati contabili di una società reale, che ha una storia, una gestione, dal bilancio di apertura fino al bilancio finale, attraverso i software gestionali che noi quotidianamente utilizziamo nella nostra pratica professionale. La gestione delle aziende è condizionata dall’avere un aspetto amministrativo contabile efficiente e attraverso l’analisi dei dati contabili è possibile valutare le prospettive di crescita di un’impresa. Senza queste conoscenze diventa difficile aiutare le aziende a produrre valore”.