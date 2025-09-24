Mercato del lavoro ’impazzito’. Profili mancanti: siamo maglia nera: "E i nostri laureati se ne vanno..."

Il mercato del lavoro umbro vive una contraddizione che rischia di frenare lo sviluppo economico della regione. Da un lato le imprese cercano disperatamente figure qualificate, dall’altro i giovani laureati umbri faticano a trovare un impiego adeguato e sono costretti a emigrare. I dati più recenti parlano chiaro: l’Umbria è la peggior regione d’Italia per difficoltà nel reperire figure professionali specializzate. Secondo le rilevazioni Unioncamere-Anpal, nel 2024 oltre la metà delle assunzioni programmate in Umbria (55%) è stata classificata come “difficile” da realizzare, con percentuali più alte di Toscana e Marche.

"Dal 2018 a oggi – spiegano Elisabetta Tondini e Mauro Casavecchia di Agenzia Umbria ricerche – , la situazione è addirittura peggiorata: le imprese faticano sempre più a trovare candidati con le competenze giuste. Le figure che mancano di più sono gli operai specializzati: fabbri, saldatori, manutentori, operatori di macchine a controllo numerico, addetti alle rifiniture edili. In alcuni casi, come nel settore delle costruzioni, la difficoltà a reperire personale tocca punte dell’81%. Mancano anche profili intermedi, come addetti alla contabilità o alla ristorazione, e professioni sanitarie e tecniche di alto livello: trovare biologi o tecnici della salute è diventato un’impresa quasi impossibile, con tassi di irreperibilità rispettivamente del 91% e dell’83%".

"La carenza riguarda dunque sia il lavoro manuale che quello ad alta qualificazione – continuano –. Ma mentre le imprese chiedono sempre più competenze pratiche, la realtà formativa e sociale regionale va in un’altra direzione". Nel 2024 in Umbria si sono laureati quasi 5.500 ragazzi, un dato tra i più alti d’Italia in rapporto alla popolazione. Tuttavia, solo l’8,4% delle assunzioni programmate riguarda laureati, contro una media nazionale del 12,5%. Ne nasce un paradosso: i laureati umbri ci sono, ma non trovano spazio. Le aziende, quando cercano profili con titolo universitario, faticano a trovarli (oltre il 53% delle ricerche va a vuoto) perché chiedono non solo un titolo, ma anche competenze pratiche ed esperienza. Così, molti giovani scelgono di spostarsi altrove, alimentando la “fuga di cervelli” che impoverisce il territorio.

Non va meglio sul fronte degli Its, i percorsi di formazione tecnica post-diploma, che pure garantiscono occupazione all’80% dei diplomati entro un anno. Il problema è che i posti disponibili sono pochi: circa 275 nel 2025, a fronte di un fabbisogno molto più alto. Per invertire la rotta, la Regione ha approvato un piano triennale con 15 milioni di euro per potenziare gli Its in settori strategici. "Serve un cambio culturale – conclude Aur – che rivaluti i lavori tecnici e spinga i giovani a scegliere percorsi formativi più aderenti alle richieste delle imprese".