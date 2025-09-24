La Bartoccini punta in alto. Black Angels, sù il sipario sulla nuova stagione: "Siete l’orgoglio della città"

Pronte a un nuovo ampionatod a protagoniste. La Bartoccini MC Restauri si è presentata ieri mattina alla città, nella Sala dei Notari. Alla cerimonia, che si è tenuta nella mattinata di martedì 23 settembre, hanno preso parte l’assessore allo Sport Pierluigi Vossi, il vicepresidente Fipav Umbria Isabella Straccali, il presidente del club Antonio Bartoccini e Francesco Covarelli, title sponsor MC Restauri. A condurre la presentazione lo speaker ufficiale Marco Cruciani. Antonio Bartoccini ha sottolineato l’importanza del prendere ancora parte alla massima serie: "Essere di nuovo in A1 è già di per sé importante, non è una cosa banale. Sarà un anno entusiasmante, io dico che l’anno che deve venire deve essere migliore di quello precedente. Sappiamo che è un campionato difficile, ma non ci spaventa. Lo affronteremo al massimo delle nostre forze". Il presidente ha poi ringraziato istituzioni e sponsor, in particolare l’assessore Vossi e Francesco Covarelli, rimarcando come "anche quest’anno MC Restauri è con noi". Ha ricordato l’attenzione alla tifoseria, con una campagna abbonamenti a prezzi popolari, e il nuovo investimento sui giovani: "Con le giovanili faremo una Serie C e D in collaborazione con la School Volley. Vogliamo portare in futuro qualche ragazza del territorio nel massimo campionato".

Il sostegno della città è stato ribadito dall’Assessore Vossi: "Accogliere le Black Angels nella Sala dei Notari significa riconoscere il valore di una squadra che rappresenta la città in tutta Italia. Grazie al loro entusiasmo, alla programmazione della società, alla competenza dei tecnici e alla vicinanza degli sponsor, queste ragazze portano i valori della nostra comunità ovunque. Sono un esempio per le giovani atlete e per le associazioni sportive". Il legame con il title sponsor è stato ribadito da Francesco Covarelli: "È importante partecipare e soffrire con voi, speriamo meno dell’anno scorso. L’augurio è di arrivare un po’ meglio alla parte finale della stagione". Isabella Straccali ha annunciato il sostegno del comitato: "Coinvolgeremo le società del territorio per venire a fare il tifo. Chiediamo a staff e ragazze tanto fair play, perché abbiamo bisogno di un buon esempio verso i giovani".

La parola è poi passata al tecnico Andrea Giovi: "Fiducia, trasparenza e dedizione totale: questi sono i valori che mi hanno contraddistinto e che speriamo di trasmettere a tutti. Questo è un percorso che ci ha visto crescere, cadere e rinascere in poco tempo fino a riempire il Pala Barton con una squadra che rappresentava ciò che volevamo. La volontà di fare bene c’è, soffriremo perché è il campionato più forte del mondo, ma non dovranno mai mancare certi valori". Emozionata il capitano Imma Sirressi: "Spero di essere ancora da esempio: siamo un bel gruppo con tutte le caratteristiche per competere al meglio".

ORGANIGRAMMA

Società: Antonio Bartoccini (presidente); Gianluca Gargaglia (vicepresidente); Ciro Iacone (vicepresidenti); Francesco Covarelli (title sponsor).

Staff dirigenziale: Remo Ambroglini (direttore sportivo); Simone Palazzoni (resp. rapporti Lega-Fipav); Massimo Volpi (resp. trasferte); Sara Chiavarini (segreteria, biglietteria); Alice Merli (marketing).

Staff tecnico: Andrea Giovi – (primo allenatore); Guido Marangi (secondo allenatore); David Cardinali (terzo allenatore, scoutman); Samuele Cricco (assistente allenatore); Gianluca Carboni (preparatore atletico); Gabriele Scappini (ass. preparatore atletico); Cristian Borgioni (team manager).

Staff medico: Gaspare Ritacco (Medico); Marco Ballerini (nutrizionista). Consulenti ortopedici:

prof. Auro Caraffa; dott. Marco Pellegrino; dr.ssa Lorenza Nocchetti; Luca De Matteo (Fisioterapista); Mattia Iacchettini (ass. fisioterapista); Elena Terrosi (podologa). Partner sanitario; Quasar Medical Center; dott. Luca Rosi; Alessio Fumanti (osteopata); Alessandro Nuti (radiologo).

Staff comunicazione: Andrea Sonaglia (resp. Ufficio stampa); Nicolò Brillo (addetto stampa); Chiara Cruciani (Social Media Manager).

ROSTER 2025-2025

Palleggiatrici: Maria Irene Ricci; Sofia Turlà. Centrali: Benedetta Bartolini; Aliz Kump, Nathalie Lemmens; Alessia Mazzaro. Schiacciatrici: Alessia Fiesoli; Beatrice Gardini; Elena Perinelli. Opposti: Nika Markovic; Kashauna Williams. Liberi: Stefania Recchia; Imma Sirressi.