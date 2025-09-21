Cade dal gommone e sparisce. Giovane disperso al Trasimeno. Capelli sull’elica del motore

Il gommone coinvolto nella tragedia di venerdì pomeriggio sul lago Trasimeno è stato trainato a riva e posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Perugia. Un primo esame tecnico sull’imbarcazione avrebbe rivelato tracce inequivocabili dell’impatto: sull’elica del motore sono stati rinvenuti capelli appartenenti al giovane russo di 27 anni ancora disperso in acqua.

La cronaca dell’incidente risale a quando tre ragazzi decidono di trascorrere qualche ora di svago sul Trasimeno. Il gruppo è composto da un russo di 27 anni con patente lituana, un amico estone che vive a Roma e una giovane donna di origini saudite. Presso uno dei rimessaggi situati nei pressi dei chioschi di Passignano, noleggiano un gommone per il quale non serve patente nautica, che non supera velocità oltre i 35 nodi.

L’incidente si verifica intorno alle 15, in condizioni meteorologiche perfette e con visibilità ottimale. I tre giovani stavano navigando verso Castiglione del Lago quando, all’altezza del punto più centrale del Trasimeno, a circa 3 chilometri dalla riva, si consuma la tragedia. La ricostruzione fornita dai due superstiti parla di una frenata improvvisa e violenta del gommone. Il giovane russo, che in quel momento si trovava sulla prua dell’imbarcazione, sarebbe stato sbalzato in acqua dalla decelerazione.

Il particolare più drammatico emerge dalle testimonianze: dopo la caduta del compagno, il gommone avrebbe proseguito la sua corsa, molto probabilmente investendo il giovane che si trovava in acqua. I due amici, in preda al panico, non sono riusciti a prestare soccorso al compagno, che è rapidamente scomparso sotto la superficie del lago.

L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando un imponente dispositivo di soccorso. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con il Nucleo Sommozzatori di Ancona e numerose squadre dotate di imbarcazioni e moto d’acqua. L’operazione ha coinvolto anche i droni del nucleo SAPR per le ricognizioni aeree, un elicottero e personale specializzato per le ricerche subacquee. I Carabinieri si occupano degli aspetti investigativi, supportati dalla Protezione Civile.

Le ricerche si concentrano nell’area dell’incidente, ma le particolari caratteristiche del fondale stanno creando notevoli difficoltà. In quella zona del lago i sedimenti melmosi rendono la visibilità subacquea praticamente nulla, costringendo i sommozzatori a operare a tentoni nonostante l’ausilio di ecoscandagli per mappare i fondali.

Il dettaglio - riportato da alcune fonti - del ritrovamento dei capelli sull’elica del motore sequestrato rappresenta un elemento cruciale che potrebbe confermare la dinamica dell’investimento. Con il passare delle ore, le speranze di ritrovare il 27enne in vita si riducono drasticamente.