La Sagra Musicale torna a Foligno nel segno di Mozart

Grande attesa a Foligno per il ritorno della Sagra Musicale Umbra, dopo lunghi anni di assenza. Il festival si ripresenta con un concerto d’eccezione nato dalla collaborazione tra Fondazione Perugia Musica Classica e la stagione degli Amici della Musica folignati. Stasera alle 21 all’Auditorium San Domenico si potrà ascoltare uno dei capolavori assoluti di Mozart, la Serenata KV 361, meglio conosciuta come “Gran Partita”, lavoro di rara esecuzione per mole e difficoltà: a portarla in scena i raffinati interpreti dell’ensemble I Fiati dell’Orchestra da Camera di Perugia, diretti dal maestro Enrico Bronzi (nella foto). Sul palco Simone Frondini e Marta Presentini oboi, Francesco Zarba e Debora Contini clarinetti, Valeria Serangeli e Simone Fornaciari corni di bassetto, Luca Franceschelli e Salvatore Oriti fagotti, Paolo Faggi, Lara Morotti, Rosario Pruiti e Stefano Olevano corni, Francesco Tomei contrabbasso. Prima dell’esecuzione, al San Domenico sarà la musicologa Silvia Paparelli a presentare al pubblico il capolavoro mozartiano. "Se torniamo indietro di qualche anno - commenta -, ricordiamo che il fascino di Mozart per gli strumenti ad ancia risale al periodo quando frequentava la celebre orchestra di corte di Mannheim, mettendo a punto poco dopo l’opera Idomeneo, andato in scena alla Hofkapelle di Monaco nel 1781".

Sempre oggi la Sagra propone il concerto “Mistico Poetico Dionisiaco“ del pianista Roberto Plano, alle 18 all’Auditorium di Santa Cecilia a Perugia.