Estate d’arte Record di pubblico nei musei

Una (nuova) estate da record per l’arte umbra che si conferma irresistibile attrattore culturale e turistico per l’intera regione. Tra giugno e la prima metà di settembre i Musei nazionali dell’Umbria hanno registrato infatti uno strepitoso successo di pubblico, grazie a un’offerta culturale vivace e incisiva, capace di attrarre diverse fasce d’età e tanti visitatori stranieri.

Vola la Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia che mette a segno oltre 50mila presenze, con dati in linea con i risultati dello scorso anno. Si conferma così il successo della formula “Un capolavoro a Perugia”, con la spinta a riproporla nel 2026. Dopo il trionfo de “Le tre età“ di Klimt del 2024, ad accendere gli entusiasmi quest’estate ci ha pensato il “Nu couché“ di Amedeo Modigliani (nelle foto), in prestito dalla Pinacoteca Agnelli. L’opera ha registrato il picco di visitatori domenica 3 agosto con 1933 ingressi, in occasione della giornata gratuita dei musei statali. Nelle giornate a pagamento brilla la data del 19 agosto, con 928 ingressi.

Ottimi risultati anche per i siti della Direzione regionale Musei nazionali dell’Umbria che dal primo luglio al 15 settembre dell’Umbria hanno registrato oltre 93mila visitatori: i dati, anche qui, sono in linea con quello scorso anno, nonostante la chiusura del Museo Archeologico Nazionale di Perugia e dell’Ipogeo dei Volumni, interessati da cantieri di riallestimento. Tra i luoghi della cultura spiccano alcuni risultati eccellenti: l’Area archeologica di Carsulae cresce del 51% grazie anche alla sinergia con il Comune di Terni e il biglietto combinato con le Cascate delle Marmore, la Villa del Colle del Cardinale registra una crescita di presenze del 90% con la nuova veste dei giardini, grazie ai finanziamenti Pnrr e anche il Teatro Romano di Gubbio mette a segno un aumento del 19%, complice la stagione teatrale organizzata in collaborazione con il Comune. Molti i musei interessati da esposizioni di pregio, tra le quali si ricorda la mostra ‘diffusa’ a Spoleto “Segni di Speranza dai luoghi del Sisma“, con 50 opere sottratte al terremoto e restituite all’originaria bellezza, aperta fino a domenica alla Rocca Albornoz oltre che al Museo Diocesano.

Una curiosità. Un dato molto interessante riguarda la rilevazione degli stranieri dal primo marzo al 31 agosto, a cura della Cooperativa L’Orologio Business Unit – Sistema Museo. I visitatori dall’estero sono oltre 20mila e rappresentano il 22,8% delle presenze totali. Per quanto riguarda le provenienze, il 22,16% sono francesi, il 14,54% arrivano dagli Stati Uniti e il 12,22% dalla Gran Bretagna. Visitatori anche dalla Germania (9,31%), Spagna (6,19%), Olanda (5,7%) e Polonia (4,05%).

Sofia Coletti