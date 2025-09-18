Il Cretto, Città di Castello e Gibellina. Nuovo “patto“ nel segno di Burri

Gibellina e Città di Castello, (dopo la querelle dei mesi scorsi sorte attorno al Cretto), si riscoprono unite nel nome di Burri. Una sorta di abbraccio istituzionale e culturale ha suggellato, domenica 14 settembre, il legame tra le due terre così lontane, ma così vicine. A Gibellina, proclamata capitale italiana dell’arte contemporanea per il 2026, si sono incontrate per la prima volta al completo le amministrazioni comunali delle due città, guidate dai sindaci Luca Secondi e da Salvatore Sutera. Un momento solenne che ha riaffermato l’amicizia avviata nel 2011 con il patto di gemellaggio e che ora si proietta verso nuove collaborazioni. Da Città di Castello era partita lo scorso fine settimana alla volta della Sicilia una delegazione istituzionale accompagnata dal presidente della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri Bruno Corà e dal rappresentante del comitato esecutivo Tiziano Sarteanesi: un’intensa giornata di incontri e visite, ospitata dal Museo di Arte Contemporanea Ludovico Corrao. "Abbiamo voluto ribadire – hanno dichiarato i due sindaci – il valore del legame di amicizia che unisce le nostre comunità e dare un segnale tangibile della volontà di continuare a valorizzare l’opera del maestro". Il cuore della giornata è stato il Grande Cretto, la monumentale opera di land art realizzata da Burri sulle rovine della vecchia Gibellina distrutta dal sisma del 1968. Un’opera unica al mondo, che si estende per 86mila metri quadrati come un bianco sudario a memoria della tragedia, che fu definitivamente completata nel 2015, in occasione del centenario della nascita dell’artista. Il sindaco Secondi ha parlato di una "chiamata ideale di Burri" che unisce le due comunità, ringraziando la Fondazione Albizzini per il ruolo di ponte culturale. Sutera ha sottolineato invece l’importanza simbolica del Cretto per la comunità siciliana e l’intenzione "di rendere sempre più forte il legame con Città di Castello, patria dell’artista". All’incontro hanno preso parte anche Antonella Corrao, vicepresidente della Fondazione Orestiadi, testimoniando la storica amicizia tra Burri e Ludovico Corrao. Proprio in questo spirito il sindaco Sutera ha invitato Secondi a tornare a Gibellina nel 2026, anno in cui la città sarà protagonista della scena culturale internazionale come capitale italiana dell’arte contemporanea. "L’appuntamento di oggi – ha evidenziato Bruno Corà – rappresenta un momento cruciale per dare continuità al lavoro di tutela e valorizzazione del Grande Cretto, che Burri concepì come parte integrante del paesaggio".

Cristina Crisci