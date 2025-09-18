Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Umbria
Nuove regole per gli accessi Ztl. Associazioni di categoria infuriate
18 set 2025
DANIELE MINNI
Cronaca
Nuove regole per gli accessi Ztl. Associazioni di categoria infuriate

Spoleto, Confcommercio: "Che fine ha fatto la commissione di studi sui temi del centro storico?"

Il presidente Tommaso Barbanera

Che fine ha fatto la commissione di studio sul centro storico? Il Consiglio comunale si prepara a votare il nuovo regolamento per le autorizzazioni di transito e sosta nella Zona a traffico limitato, ma Confcommercio, Federalberghi, ConSpoleto e Fipe chiedono all’amministrazione di fermarsi e di aprire immediatamente un confronto. "È inaccettabile – afferma il presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera – che l’amministrazione scelga di definire regole e modalità di accesso al centro senza passare per la commissione, organismo che era stato fortemente voluto da Confcommercio proprio per affrontare, in maniera condivisa, le strategie di rilancio e di gestione della città storica. La commissione, costituita con la partecipazione di consiglieri comunali, associazioni di categoria, residenti e Consulta giovanile, è stata convocata una sola volta, il 16 giugno scorso. E oggi veniamo a sapere che si procede con scelte unilaterali: questo è un metodo che non possiamo accettare". Confcommercio inoltre ricorda che "la commissione, nata a seguito delle proteste contro l’ampliamento dei varchi Ztl, non era stata pensata solo per discutere di viabilità e traffico, ma per avviare una "cabina di regia" tra pubblico e privato in grado di affrontare temi fondamentali per la rinascita del centro storico: politiche abitative, decoro urbano, sostegno alle attività economiche, sviluppo del terziario, sicurezza e vigilanza, distretti del commercio". "Dobbiamo essere ascoltati – aggiunge Filippo Tomassoni di Federalberghi Spoleto – perché le nostre imprese sono il primo terminale di contatto del turista che arriva e soggiorna in città. Quotidianamente siamo chiamati a gestire i problemi logistici dei nostri clienti,conosciamo perfettamente le criticità e le cose da migliorare per alzare il livello di accoglienza e di qualità della nostra città".

