Nuove regole per gli accessi Ztl. Associazioni di categoria infuriate

Che fine ha fatto la commissione di studio sul centro storico? Il Consiglio comunale si prepara a votare il nuovo regolamento per le autorizzazioni di transito e sosta nella Zona a traffico limitato, ma Confcommercio, Federalberghi, ConSpoleto e Fipe chiedono all’amministrazione di fermarsi e di aprire immediatamente un confronto. "È inaccettabile – afferma il presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera – che l’amministrazione scelga di definire regole e modalità di accesso al centro senza passare per la commissione, organismo che era stato fortemente voluto da Confcommercio proprio per affrontare, in maniera condivisa, le strategie di rilancio e di gestione della città storica. La commissione, costituita con la partecipazione di consiglieri comunali, associazioni di categoria, residenti e Consulta giovanile, è stata convocata una sola volta, il 16 giugno scorso. E oggi veniamo a sapere che si procede con scelte unilaterali: questo è un metodo che non possiamo accettare". Confcommercio inoltre ricorda che "la commissione, nata a seguito delle proteste contro l’ampliamento dei varchi Ztl, non era stata pensata solo per discutere di viabilità e traffico, ma per avviare una "cabina di regia" tra pubblico e privato in grado di affrontare temi fondamentali per la rinascita del centro storico: politiche abitative, decoro urbano, sostegno alle attività economiche, sviluppo del terziario, sicurezza e vigilanza, distretti del commercio". "Dobbiamo essere ascoltati – aggiunge Filippo Tomassoni di Federalberghi Spoleto – perché le nostre imprese sono il primo terminale di contatto del turista che arriva e soggiorna in città. Quotidianamente siamo chiamati a gestire i problemi logistici dei nostri clienti,conosciamo perfettamente le criticità e le cose da migliorare per alzare il livello di accoglienza e di qualità della nostra città".