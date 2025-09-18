L’intelligenza artificiale entra in classe : "Tecnica, ma anche risvolti sociali"

Circa sessanta studenti delle classi quarte dell’Itet ‘Capitini’ ieri si sono confrontati con l’intelligenza artificiale, declinato anche nei suoi aspetti filosofici. A promuovere e organizzare l’iniziativa, i Lions club della Zona 9C - Distretto 108L. I lavori del convegno, “Intelligenza artificiale: limite alla libertà od opportunità?“, sono stati introdotti dal preside Silvio Improta, Rolando Pannacci, secondo vicegovernatore del Distretto 108L Lions, e Andrea Stafisso, assessore a smart city. A entrare nel cuore dell’argomento sono stati poi Enrico Minelli, docente universitario di risorse umane e organizzazione aziendale, e Gabriele Cruciani, docente del dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie dell’Università. "L’Ai – commenta Improta – è oggi fondamentale e bisogna imparare a utilizzarla, capendo però i rischi e le opportunità che questo strumento offre. Il ‘Capitini’ sta già investendo nella formazione per i docenti e per i ragazzi". "L’intelligenza artificiale sarà vero progresso per l’umanità – commenta Pannacci, citando un’esperta del Politecnico di Torino – solo se la sua conoscenza tecnica approfondita cesserà di essere dominio di pochi e diventerà davvero accessibile e comprensibile a tutti".