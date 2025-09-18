Il Lirico porta “Le nozze di Figaro“ nei teatri umbri. L’opera a Perugia, Foligno, Castello, Orvieto e Todi

La grande lirica irrompe nei teatri umbri. Da stasera prende il via la consueta tournée regionale che conclude la 79esima Stagione Lirica Sperimentale. Protagonista è l’opera buffa in quattro atti “Le nozze di Figaro“ (nella foto) composta da Mozart nel 1786 su libretto di Da Ponte. Iinsieme a “Don Giovanni“ e “Così fan tutte“ fa parte celebre Trilogia dapontiana e raccoglie i tratti principali del teatro musicale del Settecento anticipando gli sviluppi ottocenteschi del genere buffo.

Il capolavoro rivive in un nuovo e raffinato allestimento del Lirico Sperimentale “Belli“, molto apprezzato nel debutto a Spoleto. “Le nozze di Figaro“ va in scena stasera alle 20 al Morlacchi di Perugia (alle 9.30 c’è anche una recita per le scuole), sabato alle 16.30 al Politeama Clarici di Foligno, domenica alle 16.30 agli Illuminati di Città di Castello, lunedì alle 20 al Mancinelli di Orvieto per finire martedì e mercoledì alle 20 al Comunale di Todi. Sul podio Marco Angius, la regia è di Henning Brockhaus, che nel 2022 curò la messa in scena di Don Giovanni. Protagonisti l’Orchestra “Vittorio Calamani”, il Coro e i Tecnici del Lirico Sperimentale, il cast è composto dai solisti dello Sperimentale. Maestro del coro Mauro Presazzi, maestro al cembalo Antonio Vicentini. Il direttore Angius descrive Le nozze di Figaro come regno della finzione, popolato da personaggi-automi irrealistici quanto ineffabili. "In questa commedia degli alter ego – dice – astrazione e narrazione si fronteggiano attraverso diversi strati sociali che proclamano il loro reciproco disprezzo". Per Brockhaus, "con Le nozze di Figaro Mozart è riuscito a fare un enorme passo in avanti nel teatro musicale, nessun altro compositore del suo tempo aveva i mezzi per rendere la musica così teatrale, la capacità di mettere davvero in musica il pensare, il sentire e l’agire dei personaggi". Biglietti su Ticket Italia e nelle biglietterie dei teatri.