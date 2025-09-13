La Sagra Musicale al Pavone tra Goya e Beethoven

Una serata speciale per la Sagra Musicale Umbra che riporta la sua musica al Teatro Pavone, gioiello settecentesco appena restaurato e prossimo a una definitiva riapertura. Questa sera alle 21 si potrà assaporare un inedito dialogo tra musica, parole e immagini, nelle vite “parallele” di Francisco Goya e Ludwig van Beethoven, con l’atteso appuntamento inserito nel cartellone dell’80esima Sagra Musicale. “In questa luce, in quest’ombra nera“ – questo il titolo dello spettacolo – vedrà il giornalista e divulgatore Guido Barbieri, testo e voce narrante, sul palco insieme al giovane e talentuoso Trio Hermes (nella foto), formato da Ginevra Bassetti, al violino Francesca Giglio, al violoncello Marianna Pulsoni, al pianoforte. Il risultato sarà un viaggio nelle vite e nell’arte di Goya e Beethoven, del quale verrà eseguito il Trio per archi e pianoforte in si bemolle maggiore op. 97 n. 7 “L’Arciduca”: Due grandi contemporanei, due figure distanti ma centrali della cultura a cavallo tra Settecento e Ottocento.

E sempre oggi prosegue, nell’ambito della Sagra, anche la rassegna corale “Voci della città“, dedicata alle più importanti formazioni perugine: alle 18, nella Chiesa di Santo Spirito, si terrà il concerto del Coro Santo Spirito Volumnia diretto da In Sang Hwang. In programma musiche di Puccini, In Sang Hwang e Gyuhwan Kim. La Sagra è organizzata dalla Fondazione Perugia Musica Classica con bigliettera aperta in corso Vannucci e tagliandi disponibili nelle rivendite ufficiali e online nel sito perugiamusicaclassica.com.