La presidente Stefania Proietti incontra Raoul Bova e Nino Frassica

SPOLETO La presidente della Regione, Stefania Proietti, incontra il cast di “Don Matteo“. Visita a Spoleto della governatrice che, accompagnata dall’assessore regionale al turismo Simona Meloni, insieme al sindaco Andrea Siti e all’assessore comunale al turismo Giovanni Paroli, ha incontrato la produzione Lux Vide ed i due attori di punta della serie tv più amata dagli Italiani. Inevitabile la foto in piazza Duomo con Nino Frassica e Raoul Bova che da lunedì scorso sono impegnati nella città del Festival dei Due Mondi per le riprese della serie numero 15. Regione e Comune sono due dei principali finanziatori dell’operazione “Don Matteo“, che rappresenta un importante veicolo di promozione turistica per l’Umbria ed in particolare per Spoleto. Le riprese sono iniziate lunedì in piazza Duomo, ma riguarderanno anche altri luoghi caratteristici della città e della regione. La troupe ed il cast dovrebbero rimanere nella città del Festival almeno fino al 4 ottobre. A Spoleto già da lunedì si registra il fenomeno del “turismo da fiction“. Diversi fan della serie tv hanno raggiunto la cittadina umbra proprio per vedere all’opera sul set i propri beniamini. C’è chi ha atteso l’intero pomeriggio per scattare un selfie con Raoul Bova.