La Fiera di Santo Manno torna in centro storico. Appuntamento lunedì 15 dalle 8 alle 22

La tradizionale Fiera di Santo Manno, in calendario lunedì 15 settembre, dopo anni ritorna a vivacizzare il centro storico della città. Un appuntamento in una unica giornata e in cui le bancarelle saranno presenti in via Nazario Sauro, all’interno del Parco dei Canapè a Santa Maria Infraportas. In piazza San Domenico ci sarà spazio per l’artigianato. Complessivamente saranno 109 i banchi, oltre a 8 spazi per i produttori agricoli.

"Siamo riusciti a ottenere il risultato che ci eravamo posti: riportare la Fiera in centro. Da tanti anni se ne parlava ma non si riusciva a farlo: sono molto soddisfatta – commenta l’assessora al commercio, Elisabetta Ugolinelli, presentando la manifestazione -. Il risultato ottenuto è frutto di tante riunioni e non è stato semplice raggiungerlo. Abbiamo puntato sulla qualità come dimostra la presenza di ben venti operatori dell’artigianato. Per la concomitanza della Quintana la Fiera si svolgerà in unico giorno".

Appuntamento, come detto, lunedì 15 settembre dalle 8 alle 22. Anche il sindaco Stefano Zuccarini ha rilevato che "è stato raggiunto l’obiettivo di riportare la Fiera in centro. E’ stata fatta una selezione puntando sulla qualità. E’ un segno di attenzione per il centro storico".

"Era necessario riportare la Fiera di Santo Manno in centro – ha aggiunto l’assessore Ugolinelli- anche perché questo appuntamento che vedrà molta gente in arrivo dai comuni limitrofi, negli ultimi anni aveva perso discreto appeal, per cui c’era la necessità di un cambiamento in meglio. Nell’organizzazione della manifestazione – ha concluso – abbiamo puntato più sulla qualità che sulla quantità cercando di offrire una esperienza quanto migliore possibile".

E’ stato ricordato dall’amministrazione inoltre che la nuova dislocazione delle bancarelle risponde a tutte le norme di sicurezza.