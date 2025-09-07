Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
CronacaFiere, pronta la tre giorni del «Mestolo», parcheggio Eden off limits da domani sera
7 set 2025
ANGELA BALDI
Fiere, pronta la tre giorni del «Mestolo», parcheggio Eden off limits da domani sera

Dal 9 all’11 settembre tornano i banchi degli ambulanti

Arezzo, 7 settembre 2025 – Arriva il primo grande evento di settembre. La stagione delle fiere, quella che in autunno vedrà il ritorno dell’immancabile mercato internazionale e della Città di Natale animata dai banchi dei tirolesi, riparte la prossima settimana con la Fiera del Mestolo. Si inizierà il 9, 10 e 11 settembre con la tre giorni del vimini, per poi passare il testimone dal 10 al 12 ottobre alla diciannovesima edizione del Mercato Internazionale: una delle conferme dell’autunno che promette il Giro del Mondo del Gusto insieme a Confcommercio. Circa un mese dopo, il 15 novembre, partirà la lunghissima maratona della Città di Natale con il ritorno del mercato tirolese e del grandissimo villaggio di luci e allestimenti a tema. Subito invece la Fiera del Mestolo.

Appuntamento da martedì a giovedì prossimi con il ritorno dei banchi della tradizionale fiera di settembre, in arrivo dolciumi, porchetta, e poi abbigliamento, giochi per bambini, casalinghi, biancheria per la casa e gli immancabili cesti di vimini con i mestoli che danno il nome alla tre giorni. La Fiera tonerà nel rivisto e corretto allestimento che esclude ormai il tratto di via Assab e la parte alta di via Margaritone dal percorso.

La più importante conseguenza per la circolazione sarà l’interdizione di tutto il parcheggio Eden alla sosta: scatterà dalle 20 di domani e terminerà venerdì dopo la pulizia dell’area. Nei giorni di fiera, dalle 6 di martedì 9 e fino al termine delle operazioni di pulizia nelle prime ore di venerdì, i divieti di transito e sosta, piste ciclabili comprese, interesseranno il perimetro via Spinello, via Aretino, via Guadagnoli, via Margaritone, via dell’Anfiteatro, via della Società Operaia, via Madonna del Prato, via San Giovanni Decollato.

