Fiere, pronta la tre giorni del «Mestolo», parcheggio Eden off limits da domani sera

Arezzo, 7 settembre 2025 – Arriva il primo grande evento di settembre. La stagione delle fiere, quella che in autunno vedrà il ritorno dell’immancabile mercato internazionale e della Città di Natale animata dai banchi dei tirolesi, riparte la prossima settimana con la Fiera del Mestolo. Si inizierà il 9, 10 e 11 settembre con la tre giorni del vimini, per poi passare il testimone dal 10 al 12 ottobre alla diciannovesima edizione del Mercato Internazionale: una delle conferme dell’autunno che promette il Giro del Mondo del Gusto insieme a Confcommercio. Circa un mese dopo, il 15 novembre, partirà la lunghissima maratona della Città di Natale con il ritorno del mercato tirolese e del grandissimo villaggio di luci e allestimenti a tema. Subito invece la Fiera del Mestolo.

Appuntamento da martedì a giovedì prossimi con il ritorno dei banchi della tradizionale fiera di settembre, in arrivo dolciumi, porchetta, e poi abbigliamento, giochi per bambini, casalinghi, biancheria per la casa e gli immancabili cesti di vimini con i mestoli che danno il nome alla tre giorni. La Fiera tonerà nel rivisto e corretto allestimento che esclude ormai il tratto di via Assab e la parte alta di via Margaritone dal percorso.