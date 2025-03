Investimenti più facili per le imprese. Accordo tra Gepafin e Mediocredito

Mette a disposizione delle imprese umbre nuovi strumenti finanziari per sostenere la crescita e l’innovazione il nuovo protocollo Gepafin-Mediocredito centrale che consente di facilitare investimenti soprattutto per le micro, piccole e medie aziende che hanno difficoltà di accesso al credito. Quella umbra sarà quindi la prima "interpretazione e applicazione concreta" del protocollo nazionale che Mediocredito Centrale ha stipulato con l’Associazione nazionale delle finanziarie regionali (Anfir), come è stato ricordato a Perugia. "Un protocollo pilota che farà da apripista anche ad altre regioni" ha commentato la presidente della Regione, Stefani Proietti. Che ha parlato di "azioni che vanno nella direzione concreta di aiuto alle imprese". "E a due mesi dall’insediamento della Giunta questo è un atto importante e ringraziamo per questo Mediocredito Centrale. Abbiamo capacità e visioni, proprio come quelle che ha avuto da sempre la nostra finanziaria regionale Gepafin a garanzia dell’accesso al credito delle imprese umbre, e anche la situazione congiunturale non ci deve spaventare". Ha parlato di "democrazia economica" e di capacità di rendere "più democratico" lo strumento dei bandi regionali, perché a questi partecipano aziende che sono particolarmente solide dal punto di vista finanziario, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Francesco De Rebotti.