Sbanda e finisce contro il guardrail, un ferito a Tavernelle

Perugia, 23 maggio 2023 – Incidente nella mattina di martedì 23 maggio sulla variante di Tavernelle in direzione Piegaro. Una auto è sbandata, per motivi ancora in via di accertamento, ed è finita contro il guardrail della variante.

Il conducente della Fiat Punto è rimasto ferito nel sinistro e trasportato dagli operatori del 118 in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Perugia, i carabinieri e gli operatori del 118.