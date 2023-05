Contromano sul raccordo Perugia-Piscille: tragedia sfiorata

Perugia, 23 maggio 2023 - Ha imboccato la E-45 contromano, nei pressi dello svincolo di Piscille, una donna di cittadinanza straniera. Manovra che ha creato panico tra gli automobilisti, ma che fortunatamente si è conclusa senza incidenti. Tempestivo l'intervento degli agenti della Polizia Stradale di Perugia accorsi lungo il raccordo autostradale Perugia – Bettolle, in direzione sud, per la presenza del veicolo in uscita dallo svincolo. Gli agenti, notata la manovra dell’auto, divincolandosi nel traffico, sono riusciti a raggiungere l’auto. Dopo averla sorpassata ed essersi posti al centro della carreggiata, hanno rallentato progressivamente la velocità facendo arrestare il veicolo e il traffico in totale sicurezza, evitando possibili incidenti. Dopo aver fatto spostare l’auto, gli operatori hanno liberato la carreggiata e riaperto il traffico veicolare. Per la conducente, una cittadina straniera, è scattato il ritiro della patente nonché la sanzione per guida con senso di marcia invertito (articolo 176 del Codice della Strada). Alla donna, inoltre, è stata ritirata la carta di circolazione con fermo amministrativo del veicolo per tre mesi Un intervento pericoloso che gli agenti della Volante hanno gestito con lucidità e coraggio, salvaguardando l’incolumità di tutti gli utenti della strada che, in condizioni di traffico intenso, stavano percorrendo la Statale.