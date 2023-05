Finisce con l’auto contro un palo della luce

Bastia Umbra (Perugia), 23 maggio 2023 – Una donna di 22 anni è rimasta lievemente ferita in un incidente stradale avvenuto oggi a Bastia Umbra, in via Gramsci.

La giovane è finita con la sua Fiat Panda contro un palo della luce, quasi abbattendo il lampione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Assisi e il 118.