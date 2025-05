Tragico incidente, muore a 26 anni in moto

Foligno (Perugia), 27 maggio 2025 – Ancora una vittima della strada in Umbria. Un ragazzo di 26 anni del Folignate è morto mentre stava viaggiando in sella alla sua moto lungo il vecchio tracciato della statale 77 della Val di Chienti, nel tratto tra Colle San Lorenzo e lo svincolo per Belfiore. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di ieri, lunedì 26 maggio.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. In base alle prime informazioni il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa di un animale sbucato all’improvviso e che gli ha tagliato la strada. Il ragazzo ha colpito il guardrail ed è poi finito fuori strada.

Un automobilista, che ha assistito alla scena, ha chiamato subito il 112. I soccorritori sono arrivati il prima possibile, ma per il 26enne non c’era già più nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Foligno che escludono il coinvolgimento di terzi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. La salma del ragazzo è stata trasportata all’ospedale di Foligno.