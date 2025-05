Tre incidenti nell’Aretino: grave un 41enne caduto da un quad

Arezzo, 24 maggio 2025 – Tre incidenti stradali si sono verificati nella giornata di oggi nell’Aretino.

Caduto da un quad

Il più grave è avvenuto tratto del Passo della Spugna, nel comune di Sestino (Arezzo). Un quad con a bordo un uomo di 41 anni e il figlio minorenne è rimasto coinvolto in un violento sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, intorno alle 14.59.

L'uomo ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso 1 all'ospedale Bufalini di Cesena, centro specializzato per i traumi maggiori. Fortunatamente, il figlio ha riportato solo lievi contusioni ed è stato accompagnato in codice verde all'ospedale di Urbino a bordo di un'ambulanza della Misericordia di Sestino, intervenuta prontamente sul posto. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e dell'area, oltre ai carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Scontro furgone-auto

Un altro incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15:10, in località Puglia, nel comune di Arezzo. Coinvolti nello scontro un furgone e un'autovettura, per cause ancora in corso di accertamento. Nell'impatto è rimasto ferito un giovane di 18 anni, che è stato soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Le sue condizioni sono serie ma non tali da far temere per la vita. Sul posto è intervenuta un'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Arezzo, che ha prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento in ospedale. Presenti anche gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e regolato il traffico nella zona, che ha subito rallentamenti temporanei.

Incidente in moto

Un altro incidente si è verificato lungo la superstrada Ss3bis (E45), nel tratto aretino compreso tra Pieve Santo Stefano sud e nord, in direzione Cesena, a seguito di un incidente con una motocicletta. Il sinistro ha visto coinvolto un uomo di 35 anni, rimasto ferito

in modo non grave. Sul posto è intervenuta un'ambulanza infermierizzata proveniente da Pieve Santo Stefano, che ha provveduto al trasporto del paziente all'ospedale di Sansepolcro in codice giallo, a indicare condizioni cliniche serie ma non critiche. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Le forze dell'ordine, giunte sul posto, hanno eseguito i rilievi e regolato il traffico per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.