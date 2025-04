Fuori strada con l’auto, muore donna di 77 anni. Tragedia lungo la E45

Umbertide (Perugia), 26 aprile 2025 – Ha perso il controllo della Fiat Panda sulla quale stava viaggiando da sola, è uscita di strada finendo nella scarpata che costeggia la E45, poco dopo l’uscita di Umbertide. La vittima è Emma Spoladoni, di 77 anni residente nella zona di Ravenna. L’incidente, che non ha coinvolto nessun altro mezzo, è accaduto pochi minuti prima delle 8 quando l’anziana, che si trovava al volante della sua Fiat Panda di colore bianco, è uscita dalla carreggiata finendo la corsa nella scarpata laterale. Non si esclude che la conducente abbia accusato un malore che le ha fatto perdere il controllo dell’utilitaria. Immediati i soccorsi allertati dagli automobilisti di passaggio. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato il possibile per rianimare la donna, ma purtroppo non c’era più nulla da fare.

Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi del caso e si sono occupati della viabilità. Il traffico lungo la E45 è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e riaperto in tarda mattinata. Da chiarire le cause dell’incidente: secondo una prima ricostruzione pare che la vettura procedesse a velocità moderata quando è finita nella scarpata laterale alla carreggiata. La donna, che potrebbe aver accusato un malore o un colpo di sonno, è stata trovata priva di vita e inutile si è rivelato ogni tentativo di soccorso. Anas, ha disposto la chiusura momentanea al traffico di quel tratto di E45 per completare i rilievi e consentire il recupero della salma e della vettura.

La salma della donna è a disposizione delle autorità. Lungo la stessa strada a qualche chilometro di distanza dal luogo dell’incidente di ieri, il 29 gennaio scorso era morto Riccardo Coccolini, sindacalista Fiom Cgil di 55 anni. Era al volante della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail dello svincolo di Pierantonio, nel comune di Umbertide. Mattinata difficile quella di ieri per la E45 tra Umbria e Toscana. Nel tratto della Valtiberina in direzione sud poco dopo l’uscita di Pieve Santo Stefano lunghe file e rallentamenti si sono registrati per un incidente stradale.