L’attaccante argentino Turchi torna “a casa“ per una serata

SPELLO - Juan Martin Turchi, l’attaccante argentino, idolo della tifoseria biancazzurra del Foligno sarà tra i protagonisti dell’evento benefico in calendario sabato 5 luglio allo stadio comunale di Spello, organizzato dall’Associazione Giacomo Sintini con la collaborazione della Julia Spello. L’obiettivo della serata – spiegano gli organizzatori – sarà quello di raccogliere fondi da donare all’Associazione Giacomo Sintini per progetti nel settore oncologico. All’avento prenderanno parte personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Già confermata la presenza di Gigi Apolloni, Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, Lamberto Boranga e tanti altri. Al fine di raccogliere fondi saranno organizzate 4 aste per la vendita delle maglie autografate di Thuram dell’Inter, Theo del Milan e una maglia autografata da Kean, Politano, Di Lorenzo e Bellanova. Per tornare a Juan Martin Turchi, l’ex attaccante del Foligno nel 1999 arriva in Italia per esordire nelle fila della Viterbese di Luciano Gaucci. Dopo aver indossato la casacca del Perugia, Catania, Arezzo, Sambenedettese e Gualdo Tadino nella stagione 2006 arriva al Foligno dove a conclusione della successiva stagione con i suoi gol regala al sodalizio folignate la promozione dell’allora campionato di serie C1. Turchi concluderà la sua avventura con il Foligno nel 2010 ma nonostante gli anni è rimasto l’idolo del popolo dei falchetti.