Camion contro il new jersey: E45 bloccata per ore

Perugia, 24 aprile 2025 – Uno schianto contro il new jersey centrale, lungo la E45. A impattare contro la barriera di cemento un camion che percorreva la strada e si trovava a pochi chilometri prima dall’uscita di Ponte San Giovanni verso Perugia. L’incidente stradale è avvenuto poco dopo le 19 di oggi, mercoledì 23 aprile. Il tir è rimasto incastrato con la motrice nel new jersey, per rimuoverlo è stato necessario l'intervento dell'autogrù dei vigili del fuoco. Anche la corsia opposta è stata invasa dai detriti della barriera crollata, pertanto il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni.