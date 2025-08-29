In Piazza Simoncelli tributo al grande Rino Gaetano

Ringhio di pace
29 ago 2025
CLAUDIO LATTANZI
ORVIETO Piazza Simoncelli, "cuore" del quartiere medievale di Orvieto, torna a far da cornice a “In cerca di Santa Perduta“, la due giorni di musica organizzata dall’associazione culturale Radio Orvieto Web in collaborazione con gli abitanti di San Giovenale e il patrocinio del Comune. La prima serata, oggi alle 21, sarà un omaggio a Rino Gaetano (foto Wikipedia). “Chinaglia non può passare al Frosinone“, il titolo dell’iniziativa che richiama una delle canzoni più famose del cantautore romani, “Mio fratello è figlio unico“, e che sarà aperta dal ricordo di Domenico “Mimi“ Messina, storico amico del musicista. A seguire, nell’interpretare i pezzi più belli di Rino Gaetano, si alterneranno in piazza Vieri Venturi e Simone Gianlorenzi, Andrea Gioia e Gianfranco Puppola, i Me manna Rino, Matteo Sacco, i Rino all’ora del tè e i Pancarrà CampaRino edition. La seconda serata, domani a partire dalle 21.15, sarà invece dedicata al ricordo del sassofonista e archeologo orvietano prematuramente scomparso, Francesco Satolli. “Il tango incontra il jazz“ è il concerto che vedrà esibirsi insieme gli 08Trio (Andrea Vergari, Massimo Frellicca e Lucio Giovannella), e gli Orvieto Armonico (Rita Graziani, Dino Graziani, Riccardo Cambri e Giuseppe Dolci. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione la polizia locale ha emesso un’ordinanza che dispone, dalle 16 alle 24 dei giorni 29 e 30 agosto il divieto assoluto di transito e sosta in Piazza Simoncelli.

