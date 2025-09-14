Il Lirico Sperimentale Belli premia i suoi “gioielli“

Tempo di premiazioni per il Teatro Lirico Sperimentale. Venerdì, nel foyer del Teatro Nuovo di Spoleto, in occasione della presentazione delle Nozze di Figaro, è stato consegnato (nella foto di Niccolò Perini) il Premio Spoleto Gioielli al baritono Marco Guarini, "per l’intensità tragica, riscontrabile nella fisicità e nella gestualità, oltre che nella voce, con cui ha dato vita al protagonista dell’opera Nanof di Antonio Agostini". Il premio viene assegnato ogni anno al cantante dello Sperimentale che ha dimostrato le migliori attitudini sceniche nel corso della stagione. Quest’anno è stato inoltre istituito il Premio speciale Spoleto Gioielli, conferito a Kristýna Kůstková "per la naturale eleganza, l’ironia, la leggerezza e soprattutto la seducente femminilità con cui ha interpretato la parte di Marina nel Giorno di nozze di Gino Negri".

Occasione per presentare la nuova produzione che chiude la stagione lirica. "Le nozze di Figaro“ di Mozart, con la direzione di Marco Angius e la regia di Henning Brockhaus, saranno in replica oggi alle 16.30 mentre lunedì e martedì sono preveiste recite per le scuole alle 9.30.

A seguire, l’opera sarà in tournée regionale giovedì 18 al Morlacchi di Perugia, alle 9.30 per le scuole e alle 20; sabato alle 16.30 al Politeama Clarici di Foligno, domenica 21 alle 16.30 agli Illuminati di Città di Castello; lunedì 22 alle 20 al Mancinelli di Orvieto; martedì 23 e mercoledì 24 alle 20 al Comunale di Todi. I biglietti sono acquistabili alle biglietterie dei teatri nei giorni di spettacolo e su Ticket Italia.