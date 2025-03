Il futuro nella sostenibilità. Ad Assisi il “papà“ del led

“Scienza e Fede per la cura della Casa Comune“ è il tema della due giorni organizzata da “Il Cortile di Francesco“. Si svolge oggi - inizio lavori alle 10 - e domani negli spazi del centro convegni Colle del Paradiso del Sacro Convento. Si propone di esplorare il dialogo tra scienza e fede come strumento fondamentale per affrontare le sfide globali legate al cambiamento climatico, alla tutela della biodiversità e alla gestione responsabile delle risorse naturali. L’iniziativa fa parte del programma Filo verde per un Giubileo sostenibile, promossa dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente con le diocesi d’Italia.

Tra gli interventi più attesi, il premio Nobel per la Fisica Shuji Nakamura, pioniere della tecnologia led, che illustrerà come l’innovazione possa essere un motore essenziale per la transizione energetica. Andrea Baccarelli, preside della Harvard School of Public Health, porterà il suo contributo sul rapporto tra cambiamento climatico e salute umana. A parlare della crisi climatica e della sua comunicazione sarà Antonello Pasini, Lorenzo Ciccarese affronterà le sfide normative. Andrea Margaritelli offrirà una riflessione su design, sostenibilità e rapporto tra spazio urbano e ambiente. Vincenzo Briziarelli interverrà sul ruolo delle imprese nell’adozione di politiche ecologiche e sulla responsabilità industriale. Un contributo fondamentale arriverà da Paolo Pileri che approfondirà il tema del consumo di suolo e della rigenerazione ambientale, aspetti chiave per una vera sostenibilità del territorio. Brunello Cucinelli presenterà una lectio sulla sostenibilità come valore culturale ed etico. Il convegno offrirà anche una riflessione su giustizia e ambiente con Margherita Cassano, presidente della Cassazione, e Sergio Sottani, procuratore generale di Perugia.