"Il delicato caso di Asia è seguito da tempo"

TERNI L’Usl2 (nella foto il direttore Roberto Noto) replica alla mamma di Asia, la ventenne per la quale è previsto il trasferimento in una Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza), che in Umbria non c’è. La madre della ragazza, in una grave condizione clinica e sociale, aveva denunciato l’esclusione della famiglia dal tavolo tecnico di confronto sul caso e il ritardo nella trattazione dello stesso. "Il caso clinico dell’assistita – spiega l’Azienda sanitaria – è stato costantemente oggetto di presa in carico da parte dei competenti servizi sanitari della Asl che da ultimo, anche nella giornata di mercoledì, hanno tenuto un ulteriore incontro del tavolo tecnico multidisciplinare - con la presenza degli specialisti che seguono direttamente la ragazza e dell’amministratore di sostegno della stessa - per definire e coordinare le attività di cura della paziente anche alla luce delle recenti disposizioni dell’autorità giudiziaria. In considerazione di quanto sopra argomentato non era prevista la partecipazione di terzi".

Attesa la particolare delicatezza del caso – continua l’Usl – , era stata comunque fornita la disponibilità ai familiari di un successivo incontro che risulta programmato con la mamma di Asia per la data odierna (giovedì ndr), al fine di comunicare quanto emerso nel citato tavolo tecnico multidisciplinare. Tutto ciò a conferma della volontà di tutelare al massimo la salute di Asia rinnovando la disponibilità a condividere percorsi insieme ai familiari, fermo restando che i tavoli tecnici per loro natura sono composti da professionisti che hanno le competenze per affrontare la questione nel miglior modo possibile".