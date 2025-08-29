Il Comune di Gualdo Tadino mette in vendita un locale

GUALDO TADINO - L’ampio locale di proprietà comunale, all’interno del centro commerciale “Il Granaio“, in disuso da anni, verrà venduto. Il Comune ha emanato un bando per l’alienazione del bene immobile pervenutogli come compenso a seguito della cessione di un’area di proprietà, consentendo di realizzare l’insediamento urbanistico nella superficie dell’ex consorzio agrario. In un primo momento si era ipotizzato di realizzarvi un auditorium; poi l’ipotesi è stata cancellata e ora, dopo tante attese legate anche ad aspetti giudiziari, è arrivata la scelta della vendita del vasto immobile al primo piano, di 894 metri quadrati di superficie: sono consentite tutte le destinazioni d’uso per attività di tipo produttivo e di servizi, "col divieto di cessione e/o godimento dell’immobile a soggetti che svolgano attività concorrenziali rispetto a quelle già presenti nel complesso Il Granaio alla data della compravendita". In base alla ’Relazione tecnico estimativa redatta dalla Stim Immobiliare’, il prezzo a base d’asta è stato determinato in un milione 70mila euro. Gli interessati all’acquisto, per partecipare all’asta, dovranno far pervenire l’offerta all’Ufficio del Protocollo del Comune entro le 12 del 15 settembre, rispettando le modalità previste dal bando pubblicato anche nel sito del Comune. Le offerte segrete dovranno essere in aumento o almeno pari rispetto al prezzo base d’asta. Le buste verranno aperte alle 9 del 16 settembre in Comune.