Apre la ’Casa del Noi’. Nuovo centro di ascolto

GUALDO TADINO – Si inaugura oggi, alle 18, nella sede di via Santo Marzio, 1, il nuovo centro di ascolto, chiamato la "Casa del Noi". L’iniziativa è della Misericordia gualdese. Il Centro di ascolto ha l’obiettivo di "offrire uno spazio accogliente e riservato a chiunque stia attraversando situazioni di disagio sociale, economico o personale. I volontari saranno a disposizione per ascoltare, sostenere e accompagnare chi ha bisogno di aiuto, promuovendo un approccio basato sull’accoglienza, l’ascolto e la presa in carico personalizzata della persona. La "Casa del Noi" non è solo un luogo fisico, ma un modo di essere comunità, dove ogni persona può sentirsi parte di un ambiente familiare e solidale, dove l’individualità lascia spazio alla condivisione e alla collaborazione con tutte le realtà sociali del territorio". Il Centro sarà aperto di martedì dalle 15 alle 180 e di sabato dalle 10 alle 12. Per informazioni si possono contattare i numeri 0758087429 – 3895721287 o via email a [email protected]. E’ un’altra bella iniziativa dei membri della Confraternita di Misericordia gualdese, generosi ed attenti ai bisogni della gente, sin dal momento della fondazione, con "grandi anime" Antonietta Piperni e Luigi Falcini; ora sono guidati dal nuovo "governatore" locale Stefano De Paolis. La nuova sede è sempre più un laboratorio di carità concreta e discreta, dove nel contempo si valorizzano la capacità di progettazione della solidarietà per fornire servizi utili, talora necessari, alla popolazione locale.

Alberto Cecconi