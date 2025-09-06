"I lavori sulla ex Fcu non subiranno ritardi"

La delibera sui lavori della ex Fcu non comporta alcuno slittamento della conclusione delle opere, la cui scadenza resta confermata a giugno 2026. La variazione approvata non riguarda il termine ultimo dei lavori, bensì una scadenza procedurale intermedia, resasi necessaria per superare un’impasse che avrebbe potuto compromettere l’intero finanziamento di 100 milioni di euro.

A riferirlo l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco De Rebotti. "Nella sua nota di riscontro del 24 luglio 2025 – spiega – , Rfi ha attribuito le difficoltà ai tempi tecnici di chiusura di alcuni iter autorizzativi, ma, aspetto cruciale, ha messo nero su bianco che la rimodulazione del termine per le Ogv non avrebbe prodotto criticità tali da inficiare il completamento delle attività entro la scadenza finale di giugno 2026. È stato proprio sulla base di questa rassicurazione formale, e grazie alla mediazione della Regione, che il ministero ha acconsentito a modificare la convenzione, posticipando al 31 dicembre 2025 il solo termine per l’assunzione delle obbligazioni.

La delibera di Giunta n. 829, pertanto – conclude – , non è la causa di un ritardo, ma l’atto amministrativo che ha risolto un problema,