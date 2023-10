Il gatto di Nino Frassica non si trova, anche un cane molecolare è alla ricerca di Hiro

Spoleto (Perugia), 3 ottobre 2023 – Nino Frassica è disperato. Il suo gatto non si trova e allora anche il cane molecolare Bull sulle tracce di Hiro. È passata quasi una settimana, ma Hiro il Sacro di Birmania bianco con coda avana e naso grigio non si trova.

Da qualche giorno a cercarlo per le vie di Spoleto è arrivato dalle Cinque Terre anche Gianni Buttà con sua moglie Marina ed il suo cane molecolare Bull di "Nasi volanti”, specializzato proprio nella ricerca di animali smarriti, ma di Hiro non c’è traccia. O meglio, secondo Buttà, il cane avrebbe fiutato qualcosa nelle zone di piazza del Mercato, non lontano dall’abitazione che ospita Nino Frassica, a Spoleto con la moglie già da lunedì per le riprese di Don Matteo 14.

Mentre proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Hiro, la moglie dell’attore Barbara Exignotis ricostruisce gli ultimi istanti prima della scomparsa del gatto e sui social punta il dito contro la vicina di casa. "Ha buttato fuori da casa sua, in mezzo alla strada, il piccolo Hiro dopo che erroneamente è entrato nell’appartamento dell’anziana scambiandolo per il nostro”.