Spoleto, è scappato il gatto di Frassica. L’attore offre 5mila euro

Spoleto, 26 settembre 2023 – Cercasi disperatamente Hiro il gatto di Nino Frassica. L’annuncio è comparso ieri pomeriggio sulla pagina facebook “Gatti smarriti Umbria“ e a pubblicarlo è la famiglia Frassica, a Spoleto da lunedì per le riprese di Don Matteo 14, che ora offre una lauta ricompensa di 5mila euro per chi riuscisse a riportare l’animale a casa. Si tratta di un Sacro di Birmania di colore bianco con la coda avana e il naso grigio, castrato e microchippato.

La moglie di Nino Frassica, Barbara, racconta che il gatto è fuggito di casa intorno alle 6 di ieri mattina, quando lei ha aperto la porta della finestra della sua abitazione di via Leoncilli per farlo uscire in terrazzo. Il gatto sarebbe passato attraverso l’abitazione della dirimpettaia per poi attraversare le scale nella zona della chiesa di Sant’Eufemia, vicino piazza Duomo.

"È il più piccolo del nostri tre gatti, non conosce la città e appena abbiamo visto che non era più in casa abbiamo subito avviato le ricerche – afferma la signora Barbara – ma finora non abbiamo riscontri. Siamo molto affezionati ai nostri gatti ora speriamo di ritrovarlo, anche attraverso il micro-chip. Abbiamo cercato ovunque se Hiro sentisse la mia voce la riconoscerebbe subito ma sono convinta che qualcuno possa averlo già trovato e preso con sé". Se qualcuno dovesse avvistarlo può contattare: 3339287734 e 3396919166.