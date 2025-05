Detenuto si uccide in carcere a Terni. “E’ una vera emergenza nazionale”

Terni, 2 maggio 2025 – Ancora una morte in carcere. Ieri, un detenuto italiano condannato per reati contro la famiglia si è tolto la vita nel carcere di Terni: lo ha reso noto il segretario per l'Umbria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), Fabrizio Bonino. "Non si conoscono i motivi, era in cella con altro detenuto italiano", ha spiegato, "purtroppo, ogni tentativo di impedire il tragico decesso si è rivelato vano.

Ancora un detenuto si toglie la vita in carcere. E' successo a Terni (foto repertorio)

Esprimiamo innanzitutto il nostro profondo cordoglio per la perdita di una vita umana". Il sindacalista ha osservato che "è sempre doloroso, per chi lavora nel mondo penitenziario, trovarsi di fronte a simili tragedie che lasciano un senso di impotenza e di profonda amarezza".

"Ma ancora una volta", ha aggiunto, "siamo costretti a sottolineare quanto la questione del disagio psichico e del rischio suicidario all'interno degli istituti penitenziari rappresenti una vera emergenza nazionale. La Polizia Penitenziaria, pur con abnegazione e professionalità, continua a operare in condizioni di costante tensione, spesso in solitudine operativa e senza gli strumenti idonei per affrontare adeguatamente situazioni cosi' complesse".