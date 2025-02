Carceri, tragedia senza fine: due detenuti suicidi in Toscana nel giro di 12 ore

Firenze, 15 febbraio 2025 – Due detenuti suicidi in 12 ore nelle carceri toscane. Un bilancio drammatico.

Stamani un romeno 39enne detenuto nel carcere fiorentino di Sollicciano si è tolto la vita stamani presto, 15 febbraio, impiccandosi nel bagno della sua cella, nel reparto penitenziario. Lo rende noto la Uilpa polizia penitenziaria evidenziando. Nel pomeriggio del 14 febbraio, a togliersi la vita era stato un detenuto d'origine nordafricana nel carcere di Prato “inalando” il gas dalla bomboletta da campeggio comunemente in uso per preparare cibi e vivande. "Balza così a 11 la tragica conta dei ristretti che si sono suicidati dall'inizio dell'anno, 2 a Sollicciano, cui bisogna sommare un operatore”, afferma Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria.

"Continua, nostro malgrado e nella sostanziale indifferenza della politica di maggioranza, la strage nelle carceri del Paese dove vige una pena di morte di fatto che colpisce random, in maniera indiscriminata a prescindere dall'eventuale reato commesso e indifferentemente che si sia detenuti o lavoratori” commenta De Fazio secondo cui “i timidi tentativi d'intervento da parte del ministro della Giustizia, Carl o Nordio e del Governo Meloni si sono rivelati un placebo. I detenuti hanno perso ogni speranza e gli operatori, in primis del Corpo di polizia penitenziaria, sono stremati, avviliti, sottoposti a carichi di lavoro inumani, con turni di servizio che si protraggono ininterrottamente anche oltre le 12 ore e la negazione di diritti di rango costituzionale per poi vedere svilito ogni sacrificio con morti, traffici illeciti, malaffare e violenze di ogni genere che dilagano. Per non parlare delle 3.500 aggressioni subite nel corso del solo anno 2024. In Toscana, poi, non aiuta l'atteggiamento di chiusura del Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria in relazione alle nostre richieste d'interlocuzione proprio sulle problematiche che interessano gli istituti penitenziari di Prato e Firenze”.

Secondo De Fazio, “servono interventi immediati per deflazionare la densità detentiva, sono 16mila i reclusi oltre i posti disponibili, potenziare gli organici della Polizia penitenziaria, mancanti di più di 18mila unità, e delle altre figure professionali, ammodernare le strutture, le infrastrutture e gli equipaggiamenti e assicurare l'assistenza sanitaria. Parallelamente, vanno avviate riforme complessive dell'intero apparato d'esecuzione penale nell'alveo, peraltro, di una lettura della Carta costituzionale aggiornata al contesto storico-politico”, conclude De Fazio.