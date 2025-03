Ancora un detenuto morto a Sollicciano

Firenze, 13 marzo 2025 – Ancora un morto nel carcere fiorentino di Sollicciano. A darne notizie è il segretario generale regionale della Uil-Pa Polizia Penitenziaria, Eleuterio Grieco.

Il detenuto, un italiano poco più che trentenne, sarebbe morto per overdose.

"Sembra – dice Grieco – che siano state trovate siringhe e materiale per uso di stupefacenti. Come Uil-Pa Polizia Penitenziaria denunciamo da mesi che il carcere di Sollicciano è fuori controllo e abbiamo ribadito la necessita di avere una direzione stabile e un comando che riporti l’ordine e la sicurezza nei reparti di detenzione oltre a tutto quello che manca per la sua normale funzionalità. Da mesi diciamo al provveditore regionale che dobbiamo incontrarci e parlare di Sollicciano e di tutti i suoi problemi, ma sembra che si è di fronte ad un muro di gomma, oltre al fatto che manca anche il rispetto delle rappresentanze sindacali dal momento che non si accoglie l’incontro”.

Conclude Grieco: “A questo punto chiediamo che si apre immediatamente un tavolo al Dipartimento amministrazione penitenziaria e si inizi a mettere al centro la catena di responsabilità di questa amministrazione che sembrerebbe divenuta insensibile dinanzi alla vita umana”.

"Le nostre carceri si sono trasformate in vere e proprie farmacie a cielo aperto, dove i detenuti tossicodipendenti, in preda alla disperazione, cercano sollievo dall'astinenza miscelando psicofarmaci con sostanze come codeina, ossicodone, fentanyl, eroina, subxone, shaboo e crack, di cui i nostri istituti penitenziari sono purtroppo saturi - dichiara il sindacalista", dice il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci.

Proprio nelle scorse ore l’Osservatorio Antigone Toscana aveva fatto il punto della situazione: "Dopo la visita di dicembre, venerdì scorso siamo tornati nel carcere fiorentino di Sollicciano sperando di poter registrare qualche miglioramento, ma la situazione da allora ad oggi se possibile è ulteriormente peggiorata", avevano detto.

I numeri dati dall’Osservatorio: 534 persone presenti a fronte di una capienza di 497 posti e 136 posti non disponibili. “Le celle ospitano fino a tre persone in un letto a castello a tre piani che arriva quasi al soffitto e abbiamo trovato una persona ospitata da due mesi nel reparto di isolamento, usato prevalentemente come reparto di primo ingresso, perché non c’è spazio altrove. Per non parlare della struttura. Abbiamo visto infiltrazioni e muffa ovunque, anche in spazi ristrutturati da poco, anche nelle postazioni del personale di polizia. E le condizioni in cui versano molte celle sono indegne. In molte manca il mobilio, la luce, come anche nel corridoio della seconda sezione, dove dopo il tramonto il personale si muove con le torce", il terribile quadro di Sollicciano che esce da questa visita.