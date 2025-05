Lavoro, le nuove Stelle al Merito di Perugia e Terni. Ecco chi sono

Perugia, 1 maggio 2025 – Si è svolta questa mattina, nel salone Bruschi della Prefettura di Perugia, la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, l’onorificenza che ogni anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferisce ai lavoratori dipendenti di imprese pubbliche o private che si sono distinti per laboriosità, perizia e rettitudine.

Nel corso della cerimonia, presieduta dal Prefetto di Perugia Francesco Zito, dal Prefetto di Terni Antonietta Orlando e alla quale hanno partecipato, tra le autorità, anche la presidente della Regione, i presidenti delle Province umbre e i sindaci dei comuni interessati, sono stati insigniti dell’onorificenza di Maestro del Lavoro quattordici lavoratori umbri, undici della provincia di Perugia e tre della provincia di Terni, premiati per i meriti morali e professionali dimostrati nel corso della loro lunga carriera lavorativa.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha sottolineato come questo riconoscimento sia il più alto che la Repubblica assegni ai lavoratori dipendenti, lavoratori che – ha tenuto a precisare – “più che dipendenti sono collaboratori, perché il capitale umano è sempre il maggior capitale di ogni impresa e se la nostra regione è capace di imprese straordinarie è certamente anche merito loro”. Nel ringraziare i lavoratori premiati per la loro testimonianza alle future generazioni, la Presidente ha dedicato un pensiero al triste primato che ricopre l’Umbria per quanto riguarda le morti sul lavoro: “come Regione – ha detto la Presidente – non ci rassegniamo a questo podio e abbiamo rilanciato il piano di vigilanza ma vogliamo andare oltre, introducendo politiche di sicurezza sul lavoro lungo molteplici direttrici che puntano a coinvolgere ogni livello della società, ad esempio diffondendo una cultura della sicurezza, anche nelle scuole, e introducendo premi e incentivi per le imprese che investono e innovano sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Vogliamo creare un patto per la sicurezza tra tutte le istituzioni, le parti sociali e le parti datoriali, per un cambio di paradigma che permetta all’Umbria di voltare pagina”.

Proietti ha rivolto un pensiero anche alle 950mila persone con disabilità che nel nostro Paese sono ancora in attesa di inserimento nel mondo del lavoro e ha aggiunto che la Regione sta lavorando a loro favore, per garantire dignità e vera partecipazione nella costruzione dei progetti di vita. In conclusione, la Presidente ha ricordato le parole di Papa Francesco: “a nessuno manchi il lavoro, la dignità del lavoro e la giusta retribuzione”.

I nomi dei premiati: Roberta Alunni, Maria Francesca Ascani, Emanuela Cecchini, Giorgio Cervelli, Giorgio Gigli, Natascia Massini, Mariella Mirabasso, Fabrizio Orlandoni, Maurizio Palmerini, Renzo Rafanelli, Lino Scarinci, Marco Sirchio, Marsilio Vecchi, Roberto Velotti.