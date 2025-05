Assisi da ’bollino rosso’: "Visitatori da tutto il mondo per l’omaggio a Carlo Acutis"

"Anche il 1°maggio sarà da ‘bollino rosso’ e avrà riflessi sui prossimi giorni, in scia a quanto accaduto in occasione del 25 aprile". Lo sottolinea Fabrizio Leggio, assessore municipale Politiche Turistiche e Promozione del Territorio in vista dei giorni a venire e a una settimana dal trittico ‘da delirio’ del 25-27 aprile che, in considerazione della canonizzazione di Carlo Acutis, poi sospesa per la morte di Papa Francesco, hanno portato moltissimi visitatori.

"Gente venuta dall’Italia e un po’da tutto il mondo, dal sud America, dall’Indonesia, dalla Malesia. Ci sono stati gruppi che avevano scelta i giorni della canonizzazione di Carlo Acutis e che sono venuti ugualmente nonostante la sospensione, spiega Leggio".

Un afflusso notevole al punto da spingere il Comune di Assisi, su disposizione della Questura di Perugia, ad adottare una serie di provvedimenti che hanno vietato e limitato il traffico e sosta nel centro storico della città, misure definite necessarie per garantire sicurezza e ordine pubblico, visti i flussi considerati eccezionali.

"L’afflusso è stato notevolissimo, in aumento rispetto ai giorni di Pasqua, e sono in corso le quantificazioni sulla scorta dei dati relativi alle sim telefoniche – spiega ancora l’assessore Leggio -. Da oggi al 4 è previsto il servizio navette per Assisi per cercare di assicurare la migliore fruibilità della città". Giorni, quelli dal 25 al 27 aprile che hanno creato anche disagi e proteste.

"L’indicazione della Questura doveva servire a garantire la fruibilità e la sicurezza in città -, ma forse sarà necessario trovare soluzione diverse, senza ricorrere alle ‘zone rosse’ per consentire ai cittadini di Assisi di avere meno disagi possibili".

Una vicenda, questa della chiusura di Assisi, che ha visto anche la presa di posizione di Vincenzo Di Santi, presidente di Confcommercio Assisi, che ha espresso il malcontento dopo le restrizioni al traffico che danneggiano economia, accoglienza e immagine turistica. Ma intanto si guarda avanti, con Assisi che propone, in questi giorni di ‘ponte’ i suoi monumenti, le sue vie e le sue piazze. Alla Rocca Maggiore c’è la mostra "Peace on Earth", che prende spunto dal graffito realizzato da Banksy a Betlemme, su un muro nei pressi della Grotta del Latte, con la scritta iconica "Terms and conditions apply". Mentre la città di Assisi è caratterizzata dall’animazione, dai colori e dai preparativi per la festa del Calendimaggio in programma dal 7 al 10 maggio.