Il gatto di Nino Frassica non si trova. Spoleto, nuovo appello per Hiro

Spoleto (Perugia), 28 settembre 2023 – Una cittadina si mobilita per la ricerca di Hiro, il gatto di Nino Frassica scomparso nei giorni scorsi a Spoleto. L’attore si trova lì per girare la nuova stagione di Don Matteo, ma la sua serenità è stata turbata dalla sparizione dell’amico a quattro zampe. Frassica ha lanciato un appello sui social offrendo una ricompensa di 5 mila euro a chi glie lo riporterà.

"Sono Nino mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso e non lo troviamo”, ha scritto su Instagram su una foto dell'animale. "Il mio gatto è microchippato e mandami un messaggio in privato. La ricompensa per chi ce lo riporta è di 5.000 euro” ha aggiunto. Per poi precisare: «Non è una cosa finta, purtroppo non lo troviamo”.

Frassica ha poi pubblicato un aggiornamento. Sempre con una foto del gatto dal folto pelo bianco. "Ultimo avvistamento nei pressi del giro della rocca a Spoleto” ha scritto ancora sui social. L'ultimo post dell'attore, finora stamani, giovedì 28 settembre. “Hiro non è ancora stato trovato. Se doveste avvistarlo non lasciatelo scappare” si legge nel post. “Contattate subito questo numero...” ha chiesto ancora Frassica. Per poi inserire tra i commenti un appello: “Vi prego contattate soltanto se ce l'avete davanti”.