Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ospedaliGite paesiRapina supermercatoTentata violenza sessualeFunghi porciniSequestro di auto
Acquista il giornale
CronacaAggredisce il gemello con una mannaia: la vittima finisce all'ospedale
12 set 2025
REDAZIONE UMBRIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Aggredisce il gemello con una mannaia: la vittima finisce all'ospedale

Aggredisce il gemello con una mannaia: la vittima finisce all'ospedale

Spoleto, arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il fratello violento. Per l'altro una prognosi di 60 giorni

Sequestrate mannaia e altre lame

Sequestrate mannaia e altre lame

Per approfondire:

Spoleto, 12 settembre 2025 - Ha colpito il fratello gemello con una mannaia. E' successo a Spoleto durante una violenta lite tra due 45enni. L'aggressore, in evidente stato di alterazione psico-fisica, già in passato si era reso responsabile di atti violenti analoghi. Il gesto si è consumato all'interno dell'abitazione dei due. L'aggressione ha provocato alla vittima una profonda ferita all’avambraccio ed escoriazioni al capo.

La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Spoleto, dove, al termine degli accertamenti diagnostici, è stata ricoverata con una prognosi di 60 giorni. Nel corso delle attività investigative, i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro l’arma bianca utilizzata nell’aggressione e altri coltelli con evidenti tracce ematiche. In forza di così rilevanti elementi probatori, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto, provvedimento restrittivo che è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Spoleto, mantenendone la custodia cautelare in carcere, nell’attesa delle verifiche dei requisiti per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata