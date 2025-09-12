Aggredisce il gemello con una mannaia: la vittima finisce all'ospedale

Spoleto, 12 settembre 2025 - Ha colpito il fratello gemello con una mannaia. E' successo a Spoleto durante una violenta lite tra due 45enni. L'aggressore, in evidente stato di alterazione psico-fisica, già in passato si era reso responsabile di atti violenti analoghi. Il gesto si è consumato all'interno dell'abitazione dei due. L'aggressione ha provocato alla vittima una profonda ferita all’avambraccio ed escoriazioni al capo.

La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Spoleto, dove, al termine degli accertamenti diagnostici, è stata ricoverata con una prognosi di 60 giorni. Nel corso delle attività investigative, i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro l’arma bianca utilizzata nell’aggressione e altri coltelli con evidenti tracce ematiche. In forza di così rilevanti elementi probatori, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto, provvedimento restrittivo che è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Spoleto, mantenendone la custodia cautelare in carcere, nell’attesa delle verifiche dei requisiti per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.