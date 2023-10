"È in una casa a Spoleto, 10mila euro a chi ritrova Hiro ". L'appello di Nino Frassica per il gatto scomparso

Spoleto (Perugia), 27 ottobre 2023 – Nino Frassica lancia un nuovo appello per ritrovare Hiro, il suo amato gatto, scomparso ormai da settimane. Secondo l’attore, in Umbria per le riprese di Don Matteo, “"Hiro è trattenuto in una casa di piazza Campello, a Spoleto".

L’ultimo appello di Frassica arriva un giorno prima del ritorno a Roma dove rientrerà nella giornata del 28 ottobre.

L’attore è disposto anche ad alzare la ricompensa per chi dovesse ritrovare il micio. Frassica è pronto a donare 10mila euro a chi riporta a casa Hiro.

Nell’appello-post su Instagram scrive: "Abbiamo fatto di tutto per farcelo ridare, ma a questo punto confidiamo nel fatto che, una volta tornati a Roma, possano rilasciarlo. Il numero da contattare in caso doveste ritrovarlo è 3396919166".

Ma come fa Frassica a sapere che il suo gatto si trova in una casa di Spoleto? A questa domanda risponde la moglie Barbara Exignotis che in un commento al post spiega: "Non ci fanno entrare. È un gatto per loro, non un bambino. Il nostro Hiro non è scappato, è questo il punto. Le abbiamo provate tutte e quando abbiamo scoperto che lo avevano questi due pazzi abbiamo provato di tutto. Comunque abbiamo prove a sufficienza". E ancora: "Queste persone sono malate. Accumulatori di gatti belli. Sappiamo chi sono e siamo stati anche a casa loro una volta e ho trovato i peli di Hiro. Quasi tutti sanno e non parlano".

Barbara, giorni fa, aveva raccontato che il gatto era fuggito di casa intorno alle 6 quando aveva aperto la porta della finestra della sua abitazione di via Leoncilli per farlo uscire in terrazzo. Il gatto sarebbe passato attraverso l’abitazione della dirimpettaia per poi attraversare le scale nella zona della chiesa di Sant’Eufemia, vicino piazza Duomo.

Per cercare Hiro, razza sacro di Birmania, era sceso in campo anche il cane molecolare Bull, specializzato proprio nella ricerca di animali smarriti.