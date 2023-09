Un drone cerca il gatto di Frassica. L’attore: "Basta scherzi telefonici"

"Hiro non si trova, smettetela con gli scherzi telefonici". Sono le parole scritte sul profilo instagram di Nino Frassica che, da martedì mattina, è alla disperata ricerca del suo gatto Hiro, fuggito dal balcone della sua abitazione nel centro storico di Spoleto, a due passi da piazza Duomo. Frassica da lunedì infatti si è trasferito a Spoleto con la moglie e la figlia ed i suoi tre gatti per girare le riprese di Don Matteo 14. L’annuncio della scomparsa del più piccolo dei felini di famiglia, comparso sui social già da martedì pomeriggio, ha scatenato una vera e proprio “caccia al gatto“ perché l’attore, per chi riuscisse a riportarlo a casa, ha promesso una lauta ricompensa di 5mila euro. Ebbene, già dalla giornata di martedì molti spoletini, mossi dalla compassione per chi vuole bene agli animali, ma anche dall’ingente cifra in denaro annunciata dall’attore, si sono mobilitati alla ricerca di quel Sacro di Birmania bianco con coda avana e naso grigio, castrato e dotato di microchip. A tal proposito Frassica, che in Don Mattero veste i panni del maresciallo del carabinieri Cecchini, scrive: "Sappiamo già cosa fare. Non sappiamo dov’è, per questo stiamo chiedendo aiuto. L’ultimo avvistamento è stato al giro della Rocca a Spoleto. Se doveste avvistarlo e averlo davanti a voi chiamate immediatamente il numero dato". Lui che è il più grande “burlone“ della tv italiana questa volta non ha voglia di scherzare e precisa: "Smettetela con chiamate da altre regioni oppure scherzi telefonici".

Le ricerche quindi proseguono a ritmo battente e addirittura ieri c’è stato chi ha alzato in cielo il drone per scrutare la zona del centro storico dall’alto, con la speranza magari di individuare il gatto sul tetto di qualche casa. Nulla da fare però, neanche il drone è stato utile per trovare il gatto e allora l’attore impartisce anche alcuni importanti consigli rivolti a chi dovesse avvistalo: "Hiro non è ancora stato trovato. Se doveste avvistarlo non lasciatelo scappare. Avvicinatevi piano, senza urlare, abbassandovi e cercate di prenderlo o di almeno tenerlo d’occhio. Contattate subito questo numero (3396919166) in caso dovesse essere davanti a voi". Una vicenda quella del gatto Hiro che, vista la risonanza mediatica di questi giorni, potrebbe addirittura ispirare il regista di Don Matteo per una puntata dell’edizione 14 della serie tv più amata degli italiani in onda su Rai Uno nella prossima primavera.

Daniele Minni