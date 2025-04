Fontivegge, lotta al degrado: "Materassi, siringhe e rifiuti. Vengono a dormire tra i garage"

"Fontivegge: dalle parole ai fatti. L’azione sinergica tra Comune, forze dell’ordine e autorità competenti sta già portando a riscontri concreti sul campo". È il commento del consigliere comunale Antonio Donato (M5S), con delega alla sicurezza, in merito all’intervento svolto dalla Polizia locale in un locale adibito abusivamente ad abitazione in via del Lavoro. A seguito di seguito di rilevazioni di presunti movimenti sospetti all’interno di un magazzino, gli agenti hanno svolto sopralluoghi in diversi giorni e orari, accertando che l’immobile, di proprietà privata, era stato trasformato senza autorizzazione in un alloggio e affittato in nero a un cittadino di origine marocchina, regolare sul territorio. Quest’ultimo, a sua volta, lo subaffittava informalmente ad altri connazionali, chiedendo loro una quota per contribuire all’affitto mensile. All’interno dei locali è stato identificato anche un giovane, nato nel 2003 e appena giunto in Italia, ora sottoposto ai controlli della Questura in relazione a una possibile richiesta di protezione internazionale. L’accertamento urbanistico ha permesso di contestare alla proprietà la realizzazione di opere in assenza di titolo abilitativo, con conseguente ordinanza comunale di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi. Gli esiti sono stati trasmessi anche alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate per i profili fiscali e patrimoniali di competenza. "La lotta all’abusivismo negli immobili – spiega Donato – è una priorità di questa amministrazione. Stiamo mettendo in campo tutte le risorse disponibili, in termini di uomini e mezzi, per intercettare situazioni di illegalità che spesso si accompagnano a condizioni abitative precarie, generatrici di degrado e disagio sociale. Il contrasto all’illegalità parte proprio dal ripristino delle regole fondamentali della convivenza, a cominciare da quelle che riguardano l’uso regolare degli spazi abitativi".

Intanto una nuova denuncia arriva da Fontivegge per la situazione di degrado accertata, in questo caso particolare, lungo la rampa di uscita del parcheggio interrato del supermercato Coop che si trova proprio di fronte alla stazione dei treni. Nel corso di un ennesimo sopralluogo, come viene segnalato attraverso il gruppo social Progetto Fontivegge, si possono notare un materasso abbandonato, siringhe abbandonate e rifiuti di vario genere. La porta che dovrebbe impedire l’accesso dall’esterno risulta aperta. "Luogo in evidente stato di abbandono" viene sottolineato da chi è andato a constatare di persona, a fronte di segnalazioni che il gruppo ha ricevuto da diversi residenti della presenza di persone evidentemente senza fissa dimora e tossicodipendenti. Una situazione che, secondo altre segnalazioni, si verificherebbe anche in altri parcheggi e area di sosta di facile accesso, in particolare sotterranee, come, secondo qualcuno, succederebbe anche in via Donizetti, a San Sisto.