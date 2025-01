Un quartiere che prova a rialzarsi. Qualche spiraglio per Monteluce . Casa della salute, i primi cantieri

Un vigilantes h 24 che staziona su piazza Cecilia Coppoli, l’intervento della Gesenu su richiesta dei proprietari del Fondo bancario, grate riparate, sottopasso bonificato con l’idro pulitrice, un accenno all’avvio del cantiere per la realizzazione della Casa della comunità della Usl Umbria 1. A queste azioni, si aggiunge un massiccio intervento delle forze dell’ordine, che nei giorni scorsi ha portato a diversi arresti per spaccio. Qualche segnale è arrivato dalla Nuova Monteluce. Siamo ancora lontanissimi da qui a parlare di “rinascita“ del quartiere, ancora in apnea dopo il trasferimento del Policlinico e in cerca di una sua identità, smarrita a causa dello spopolamento, della perdita di funzioni, della chiusura dei negozi, dello smantellamento dei servizi.

Va detto che rispetto ad un mese fa, ossia quando facemmo il primo servizio su denuncia della Federconsumatori Perugia, dopo tanto buio si inizia ad intravvedere uno debole spiraglio in questa parte di città. Qualcuno ha scorto due o tre operai: forse stanno per iniziare i lavori promessi dalla Usl?. Interventi che sarebbero dovuti partire all’inizio del 2025 e annunciati con una nota ufficiale dalla direzione dell’azienda. E’ quello che auspicano i residenti e le pochissime attività che lavorano in mezzo a quei volumi semideserti, visto che il riscatto di Monteluce è in gran parte affidato proprio all’arrivo della Casa di comunità, un edificio che farà da ponte tra le due piazze, nell’ambito del complesso edilizio di cui ormai si parla da tanto tempo. Troppo...

Intanto però, “Perugia Civica“ è preoccupata per lo stato di degrado in cui versa il quartiere. "Numerose segnalazioni da parte dei residenti, corredate da video e fotografie, evidenziano ancora la presenza di vetri rotti, tovaglioli sporchi e altri rifiuti abbandonati nelle scale e nei cortili della zona. Questa situazione non solo deturpa l’ambiente urbano, ma rappresenta anche un serio rischio per la sicurezza e la salute dei cittadini. È inaccettabile che un’area storica e importante per la nostra città sia lasciata in tali condizioni di abbandono".

"Nonostante le ripetute denunce e le promesse di intervento, la situazione non è migliorata. Perugia Civica sollecita un provvedimento immediato da parte dell’amministrazione comunale per ripristinare condizioni di decoro e sicurezza adeguate, riqualificando l’area e garantendo una maggiore attenzione alle esigenze della popolazione".

"Come gruppo consiliare – dichiarano Nilo Arcudi e Chiara Calzoni – continueremo a monitorare la situazione con determinazione, portando avanti le istanze dei cittadini di Monteluce e collaborando con le autorità competenti per una soluzione concreta e duratura".

Silvia Angelici